Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Гитарист и продюсер Дэн Уорнер скончался в США в результате сердечного приступа. Об этом 6 сентября сообщает Billboard..

По информации издания, музыкант умер 4 сентября практически сразу после выступления со своей группой в баре Shenanigans в Голливуде.

Дэн Уорнер в разное время работал с такими популярными артистами, как Майкл Джексон, Мадонна, Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Пинк, Рики Мартин и многими другими. В 2011 году он был удостоен премии «Грэмми» за работу над альбомом испанского певца Алехандро Санса.