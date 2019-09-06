Апатиты, Мурманская область, , 18:32 — REGNUM Первый в стране виртуальный концертный зал открыли сегодня в Апатитах. Об этом на свое странице Вконтакте сообщил врио губернатора Андрей Чибис.

«Сегодня открывается первый в стране, реализованный в рамках нацпроекта («Культура» — ред.) виртуальный концертный зал — у нас в Апатитах. Это зал, оборудованный необходимой аппаратурой для трансляций концертов и представлений из лучших театров и концертных площадок», — написал глава региона.

Добавим, что проекты, реализуемые в Заполярье, все чаще преподносятся общественности как передовые. Напомним, в Мурманской области анонсировали открытие первого заполярного велопроката в мире.