Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Кинокомпания Kino Lorber приобрела права на показ российской драмы в США. Фильм выйдет на экраны 20 января 2020 после того, как будет показан на кинофестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Сан-Себастьяне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Дылда» основана на книге «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Фильм повествует о двух женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Мировая премьера картины состоялась весной на Каннском кинофестивале. В рамках программы «Особый взгляд» «Дылда» получила приз международной федерации кинопрессы, а её режиссёр Кантемир Балагов был удостоен награды за лучшую режиссуру.

Источник: THR.