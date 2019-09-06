Лондон, , 17:26 — REGNUM 20 сентября суперпопулярный российский мультсериал выходит на экраны Великобритании. Широкий показ по стране организует одна из крупнейших британских сетей кинотеатров Vue. Об информирует производитель и обладатель прав компания Animaccord.

Цитата из м/с «Маша и медведь». Реж. Олег Кузовков. 2009. Россия

«Маша и медведь» — рекордсмен по завоеванию мирового рынка. Он переведен на 36 языков мира и показывается более чем в 100 странах, а количество его просмотров на Youtube превышает 50 миллиардов. Эпизод «Маша и каша» входит в десятку наиболее популярных видео за всю историю сервиса, он также включен в Книгу рекордов Гинесса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.

Британский прокат сериала будет длиться минимум 4 недели в 89 кинотеатрах. В релиз войдут как вышедшие эпизоды, так и часть третьего сезона, которая будет показана впервые.