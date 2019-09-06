Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В Екатеринбурге на программу развития культуры в городе с 2017 по 2020 годы выделены дополнительные денежные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Так в 2019 году 2,8 млн рублей выделено на проведение форума «Города России 2030». Также будут профинансированы работы по благоустройству территории у ДК «Стрела». На это будет потрачено около одного миллиона рублей. Ещё 387 тысяч рублей выделят на покупку печи для обжига керамики, для художественной школы № 2.

Отметим, что в 2020 году предусмотрено дополнительное финансирование строительства культурного комплекса «Эрмитаж-Урал».

Напомним, что общий объём выделенных по программе «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017−2020 годы» составляет более 10,4 млрд рублей.