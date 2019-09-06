Москва, , 15:12 — REGNUM Певица Светлана Лобода представила новую песню «В зоне риска». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила официальная страница исполнительницы в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B2ELc8tnLr5/

Сингл появился на потоковой платформе «Яндекс.Музыка». Стоит отметить, что в комментарии к публикации в Instagram пользователи оставили противоречивые комментарии, некоторые отметили, что в песне не присутствует привычный стиль Лободы.

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Сейчас Светлана Лобода находится на гастролях в Литве, ранее она написала в соцсетях, что планирует представить свою новую песню на концерте в Вильнюсе.

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