Кейптаун, , 15:04 — REGNUM Южноафриканцы празднуют успех молодежного хора «Ndlovu», который дошел до финала конкурса America's Got Talent, передает ВВС Africa.

Вечером в среду, 4 сентября, певцы, известные своими энергичными танцами, исполнили песню «Higher Love» Уитни Хьюстон. Они поразили зрителей и жюри шоу талантов и выступят в финале.

Член жюри Саймон Коуэлл, хорошо известный своими резкими и противоречивыми комментариями о конкурсантах, сказал, что южноафриканская группа действительно заслуживает места в финале.

После этого хор написал в своем аккаунте в Твиттере: «Мы надеемся, что наше выступление вдохновило вас на «Высшую любовь» («Higher Love»). Мы — один мир».

Это высказывание вызвало недовольство некоторых южноафриканцев после недели насилия в отношении иностранцев и протестов по поводу изнасилования и жестокого убийства студентки.

Хор Ndlovu из маленького городка в провинции Лимпопо был основан в 2009 году. Певцы получили известность, выступив ранее в этом году с их кавером на песню Эда Ширана «Shape of You». Они исполнили две другие песни во время конкурса America's Got Talent: «My african dream» и «Waka Waka», официальная песня Шакиры для чемпионата мира 2010 года, который проходил в ЮАР.