Лос-Анджелес, США, , 13:12 — REGNUM Джастин Тимберлейк решил продолжить свою карьеру в кино. Певец и актер снимется в будущей драме «Палмер». Об этом 5 сентября сообщил журнал Variety.

Ожидается, что съемки картины начнутся «поздней осенью» 2019 года. В качестве режиссера выступит Фишер Стивенс («Короткое замыкание», «Реальные парни», «Хакеры»), производством займется кинокомпания SK Global.

Сюжет картины расскажет о бывшем футболисте и звезде колледжа, который возвращается из тюрьмы в родной город. Он не только сталкивается со своим прошлым, но и в какой-то момент обнаруживает себя в роли опекуна молодого человека, которого бросила мать.

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Последним фильмом в карьере Джастина Тимберлейка стал «Колесо чудес» (2012) Вуди Аллена. До этого певец снялся в таких картинах, как «Внутри Льюина Дэвиса» (2012), «Крученый мяч» (2012), «Время» (2011), «Очень плохая училка» (2011) и других.

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