Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM Энтони и Джо Руссо объяснили, почему в фильме «Мстители: Финал» Капитану Марвел отвели так мало экранного времени. Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Режиссеры сообщили в интервью журналистам: изначально было ясно, что этот супергерой будет присутствовать в фильме, однако создателям картины необходимо было соблюсти баланс, вводя в повествование настолько сильного персонажа, который смог бы быстро сделать «уборку в доме».

В итоге режиссеры столкнулись с трудностями: им нужно было добавить героя Бри Ларсон в фильм таким образом, чтобы это не было похоже на камео (эпизодическая роль), при этом нельзя было позволить ей в одиночку решить все имеющийся проблемы.

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Напомним, фильм «Мстители: Финал» вышел на большие экраны в апреле 2019 года. Картина заняла первое место в рейтинге кассовых сборов за всю историю кинематографа, собрав в мире около $2,8 млрд.

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