Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Руководитель кинокомпании Sony Pictures Тони Винчикерра сообщил, что вопрос о присутствии Человека-паука в киновселенной Marvel решен. Об этом 5 сентября сообщил журнал Variety.

«На данный момент дверь закрыта», — заявил Винчикерра, выступая на форуме Variety, посвященном сферам развлечений и технологий. При этом исполнительный директор Sony Pictures произнес слова «это долгая жизнь», намекнув на то, что когда-нибудь Человек-паук сможет вернуться в киновселенную Marvel и Disney.

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О том, что Человек-паук может не появиться в ближайших фильмах Marvel, стало известно в августе 2019 года. Причиной этого стало то, что кинокомпании Disney и Sony не смогли договориться о том, как делить доходы от проектов франшизы.

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