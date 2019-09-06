Москва, , 12:05 — REGNUM Народный артист СССР Валентин Гафт продолжает восстанавливаться в реабилитационном центре после инсульта, сообщила 6 сентября супруга артиста Ольга Остроумова.

«Ничего, нормально, всё стабильно, восстанавливается, — сказала она РИА Новости. — Всё так же находится в лечебно-реабилитационном центре. Пока домой не забираем».

Как сообщало ИА REGNUM, 83-летний Валентин Гафт был доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц с инсультом в начале августа. Позднее супруга артиста, актриса Ольга Остроумова, рассказала, что состояние её мужа улучшилось, давление нормализовалось, однако говорить о выписке пока преждевременно.

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