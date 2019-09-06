Приемная дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу раскритиковала Скарлетт Йоханссон за то, что та встала на защиту режиссера в недавнем интервью. Об этом 6 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Женщина заявила, что актрисе предстоит «пройти долгий путь» прежде, чем она поймет проблему Аллена, которого она считает «чемпионом».

"Если мы и узнали что-то за последние два года, так это то, что вы определенно должны верить мужчинам-хищникам», — саркастически написала Фэрроу, намекнув на движение #MeToo.

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Напомним, Дилан Фэрроу неоднократно обвиняла своего отца в том, что он осуществил по отношению к ней сексуально насилие. Скарлетт Йоханссон в ответ на вопрос журналистов в недавнем интервью заявила, что она любит Вуди Аллена и верит ему.

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