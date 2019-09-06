6 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

«Оно 2» — фильм ужасов по мотивам романа «Оно» Стивена Кинга, — вышел в российский прокат 5 сентября 2019 года. История получилась не столько страшной, сколько психологичной: прежние герои встречаются спустя 27 лет, чтобы снова сразиться со старым врагом и своими детскими страхами. Ностальгия, принятие, внутренняя сила, неотвратимость взросления — сиквел «Оно» можно считать драмой, а не хоррором. Обозреватель ИА Regnum посмотрел новинку.

Алёна Соколова, , 12:03 — REGNUM



Клоун Пеннивайз Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Можно ли победить детские страхи? Как формируются воспоминания? Всех ли настигает кризис среднего возраста? Это не вопросы на повестке дня в кабинете психолога, а ключевые темы нового фильма ужасов «Оно 2». Хоррор по мотивам одноименной книги Стивена Кинга вышел в российский прокат 5 сентября 2019 года — спустя два года после первой части истории.

Один из главных героев, повзрослевший Билл Денбро (Джеймс Макэвой), становится сценаристом, но каждая концовка его проектов — провальная. Можно ли предположить, что это аллюзия на авторов сиквела «Оно»? Я считаю, нет. Вторая часть получилась менее страшной, но более глубокой, драматичной, даже — философской.

Эта история — о клубе «Неудачников», созданном в 1989 году в провинциальном городке Дерри. Дети, пережившие страшные события со злобным клоуном Пеннивайзом (Билл Скарсгард) в главной роли, вырастают и разъезжаются по континенту. Удивительно, как, с одной стороны, все они меняются, перестают быть отстающими белыми воронами общества, а с другой стороны — остаются самими собой. Любил молоть языком и шутить без перебоя? Станешь стендап-комиком. Рос мнительным — становись аналитиком рисков в страховой компании.

«Оно 2» похоже на отечественные драматические комедии «Квартета И»: уберите атрибуты фильма ужасов, и получится отличная история о переосмыслении ценностей по мере взросления. И вот какая шутка: несмотря на то, что мы все меняемся с годами, нам демонстрируют, что характер формируется в детстве. В психологии в принципе принято считать, что наши страхи, возможности, таланты формируются именно в начале жизни, и фильм подтверждает эти концепции. Мы все — родом из детства.

Юные герои Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Душой клоуна Пеннивайза управляют три мертвых огня — из них же состоит и фильм.

Первый огонек: проблемы взрослых — проблемы детей

Клуб «Неудачников» воссоединяется, и в течение всего фильма между героями-взрослыми и героями-подростками проводятся параллели. Если в детстве Беверли (Джессика Честейн) страдала от угнетения отцом, то теперь ее регулярно избивает муж. Если Эдди (Джеймс Рэнсон) не мог перечить властной матери — теперь он женат на не менее властной жене. Проблемы никуда не исчезают, просто движутся по спирали.

Любопытно, что герои никак не решают их — и в то же время, на мой взгляд, это гениально: они принимают себя такими. Сложности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, становятся настолько привычными нам с годами, что мы начинаем принимать их как должное. И даже на протяжении фильма герои, конечно, действуют наперекор своим страхам, но при этом соглашаются со своими недостатками. Кто-то просто выходит из игры, принимая себя слабым и трусливым. И это не стыдно и не смешно, это ли не является признаком внутренней силы — принятие?

Джессика Честейн в роли Беверли Марш Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Удивительно, что из российской версии фильма не вырезали сцены, связанные с гомосексуальностью. Этот мотив окольцовывает сюжет: от целующейся парочки на набережной до стыдливого страха раскрыть свой секрет у одного из героев. Нам не показывают геев пошлыми — нам показывают их смелыми; показывают, что любовь не имеет гендера и пола. Это просто чувство, которое одно существо испытывает к другому. И это чувство тоже может зародиться в детстве и зреть всю жизнь, не выжигаемое страхом.

Второй огонек: мы всегда остаемся неудачниками

«Мы всегда остаемся неудачниками», говорит один из героев в воспоминаниях. Высказывание звучит иронично на фоне того, как цивилизованно выглядят члены импровизированного клуба в сравнении с теми, кто угнетал их в школьные годы. Хулиган Байерс, который запугивал всю округу, оказался в психушке, а Бен (Джей Райан) — его вечная жертва — вырос в красавца-бизнесмена. Надменная девочка, подрабатывающая в аптеке, так и остается там спустя годы, в то время как объект ее насмешек, Эдди, вполне устроен в жизни.

Но ведь дело не в фактах биографии, а в мироощущении, верно? И клеймо «неудачников» становится для компании взрослых — жизненным кредо, знаменем, которое они гордо несут впереди себя, в какой-то степени расчищая себе дорогу. Ведь если ты неудачник — тебе нечего терять, ты уже на обочине жизни. А когда ты на обочине жизни — можно не бояться действовать и ошибаться.

Герои повзрослели Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Во всем фильме — в целом светлом и даже добром — я не согласна только с тем, как «неудачники» уничтожают клоуна. Они наступают на своего врага как шакалы, как те хулиганы, которые травили их много лет назад; вкладывая в свою ненависть и злость всю невысказанную в детстве боль. Предполагалось, что эта сцена повторяет типичные победы над злодеем, но она диссонирует со всем смыслом фильма: почему те, кто больше всего страдал от буллинга в школе, сейчас действуют теми же методами? Разве не именно они должны понимать, насколько бессмысленно травить кого-либо? Они делают Пеннивайза неудачником — и в какой-то мере сравнивают с собой. Но не это ли являлось их сильной стороной?

Или нам хотели сообщить, что паттерны, заложенные в детстве, невозможно переломить? Двоякая отвратительная мораль, которая обесценивает постулат о вечно побеждающем добре.

Третий огонек: ты всего лишь клоун с испуганным сердцем

В фильме поднимают историю возникновения Пеннивайза. Приплетаются артефакты, древние ритуалы и фольклорные истории. В «Оно 2» и правда становится много мифического — начиная от блуждающего огонька, который завлекает маленькую девочку, и заканчивая тем, что сам Пеннивайз оказывается древним духом страха (эдакий веками развивающийся боггарт). Но создатели одной репликой превращают клоуна из источника зла в объект сочувствия.

«Оно 2» «Ты всего лишь клоун с испуганным сердцем».

Клоун Пеннивайз Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Мне бы хотелось, чтобы страх побеждался светом, теплом и любовью, а не насмешками; но уверенность в себе тоже действенное лекарство (как и неуверенность — медленный яд). Когда ты знаешь, что зловещая тень с рогами на стене — на самом деле непримечательная голая ветвь дерева, тебе уже не страшно. Когда ты знаешь, что злобный монстр — всего-навсего трусливый неудачник, тебе уже не страшно.

«Страшилки» повторяются, как вторая часть фильма повторяет первую: герои проходят тот же путь (старый дом и канализации), красный шарик снова превращается в символ мышеловки, и даже сюжетные ходы остаются прежними, вызывая у зрителей улыбку.

Впрочем, романтические линии здесь есть — и порой они очень неожиданные. Любовь здесь — не страсть и влечение, а единение душ (от того, как детское хокку про жар волос становится молитвой для спасения, до реплики Майка (Биллу — «Я тебя люблю»). Тихое, мирное чувство, объединяющее сквозь годы.

«Оно 2» превращается одновременно в историю борьбы со страхом и принятия нашей сути. Это также история о дружбе и ностальгии, о возвращении домой и теплых детских воспоминаниях, о том, что людям свойственны недостатки и некоторые из них являются достоинствами.

Друзья Цитата из к/ф «Оно 2». реж. Андрес Мускетти. 2019. Канада, США

Замечаете, как мало в фильме хоррора? Фильм страшный настолько, насколько, например, третий сезон «Очень странных дел» — первая часть пугала куда больше. Можно смело назвать сиквел «Оно» драмой и не соврать. При этом рейтинг проекта остается на уровне первой части картины. Учитывая одинаковую целевую аудиторию, можно ли заявить, что главная тема для фильма ужасов для всех нас — это история взросления?..

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