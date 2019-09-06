Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM На Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге завершается реставрация скульптур Ростральных колонн. Предыдущая реставрация проводилась к 300-летию Петербурга, которое отмечалось в 2003 году.

Стрелка Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Скульптуры у подножий двух колонн высечены из пудостского известняка и символизируют четыре великих реки России — Неву, Волхов, Волгу и Днепр.

Реставрация скульптур идет с середины мая 2019 года, она оплачена средствами мецената — Союза предприятий топливно-энергетического комплекса «Газовый Клуб».

Как сообщили в профильном комитете Смольного, реставраторы удалили с поверхности скульптур атмосферные загрязнения и биологические поражения, укрепили известняк в зонах деструкции, произвели восполнение утрат, заделку трещин и мастиковку. Сейчас идет финальный этап работ: на поверхность скульптур наносится защитный известковый состав.

Работы по реставрации скульптур будут завершены к середине сентября.