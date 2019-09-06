Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Питер Капальди намекнул поклоникам киновселенной DC, что его персонаж в предстоящем фильме «Отряд самоубийц» будет «совершенно лысым». Об этом 5 сентября сообщил портал Screen Rant.

Актер во время общения с поклонниками на выставке Fan Expo Canada 2019 сообщил, что ему пока что не разрешено говорить о том, какого именно персонажа он играет. Однако он рассказал, что декораторам нужно было установить несколько «протезов» ему на голову, из-за чего волосы пришлось сбрить.

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Перезагрузку «Отряда самоубийц» снимает режиссер Джеймс Ганн, известный фанатам кинокомиксов Marvel по фильмам «Стражи галактики». Премьера картины запланирована на август 2021 года.

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