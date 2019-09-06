Даллас, США, , 09:35 — REGNUM Оперный театр The Dallas Opera в городе Даллас (Техас, США) объявил об отмене гала-концерта с участием оперного певца Пласидо Доминго, в адрес которого прозвучали новые обвинения в сексуальных домогательствах. Концерт был запланирован на 11 марта 2020 года. Об этом 6 сентября сообщает Associated Press.

Новые обвинения в сексуальных проступках Доминго в четверг, 5 сентября, озвучили одиннадцать женщин в интервью Associated Press. Одна из них Анджела Тернер Уилсон заявила, что Доминго «сексуально преследовал» ее во время постановки «Le Cid» в 1999 году.

Пресс-секретарь Доминго назвал новые обвинения «пронизанными несоответствиями».

Программа выступлений Пласидо Доминго в Европе в этом и будущем году пока не претерпела изменений. Представители миланского оперного театра Ла Скала, лондонского Ковент-Гарден и Зальцбургского фестиваля заявили, что не изменят свои программы.

Напомним, ранее, в августе, девять женщин заявили о сексуальных преследованиях со стороны звезды, в том числе певица Патрисия Вульф.