Москва, , 16:22 — REGNUM 5 сентября известный российский режиссёр Андрей Звягинцев заявил о начале работы над новым фильмом, который будет посвящён истории обычного благополучного и состоявшегося человека с успешной карьерой и семьей с детьми. «Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», — цитирует режиссера журнал «Искусство кино».

В производстве картины примет участие кинокомпания Hype Film и продюсер Илья Стюарт, работавшие ранее над фильмами «Ученик» и «Лето» Кирилла Серебренникова. На данный момент название новой картины Звягинцева неизвестно, по заявлению режиссера идёт работа над сценарием и выбором локаций для съёмок.

Напомним, что Андрей Звягинцев является самым известным современным российским режиссёром в мире. В 2003 году он получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Возвращение», в 2010 его картина «Елена» удостоилась премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, а фильм «Левиафан» получил «Золотую пальмовую ветвь» за лучший сценарий и премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, входил в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».