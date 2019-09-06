Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO совместно с британской компанией Sky объявила о начале работы над спин-оффом сериала «Молодой Папа». Картина получила название «Новый Папа».

По сообщению новостной службы Deadline Hollywood, кастинг актерской команды откроется в конце сентября. Производство картины назначено на конец года и будет проходить в Италии.

Режиссером и соавтором сценария выступил Паоло Соррентино. Кроме того, ожидается, что Джуд Лоу больше не будет исполнителем главной роли.