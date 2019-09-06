Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Американский потоковый сервис Hulu совместно с компанией Metro Goldwyn Mayer снимет продолжение антиутопического сериала «Рассказ служанки». Картина получила название «Заветы» и будет основана на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Сюжет еще больше раскроет для телезрителей мир религиозного тоталитаризма.

По сообщению новостной службы «Deadline Hollywood», шоураннером сериала выступит Брюс Миллер.

Напомним, что в 2017 году «Рассказ служанки» получил две премии «Эмми» — за лучший драматический сериал, а также за лучший сценарий. Кроме того, лучшей актрисой в драматическом сериале стала исполнительница главной роли Элизабет Мосс.