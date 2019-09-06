Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Американская компания Paramount сообщила о начале работы над сериалом «68 Виски». История разворачивается вокруг полевых медиков, направленных в Афганистан, и затрагивает проблему межкультурного взаимодействия в современном мире.

По сообщению новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнят Кристина Родло, знакомая зрителю по сериалу «Слишком стар, чтобы умереть молодым», Сэм Кили, Гейдж Голайтли, Николас Кумб, а также Джереми Тарди, сыгравший в сериале «Дорогие белые».

Исполнительными продюсерами стали Рон Говард и Брайан Грейзер. Ожидается, что премьера состоится в первом квартале 2020 года.