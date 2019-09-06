Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix выступил с объявлением о том, что седьмой сезон комедийного сериала «Грейс и Френки» станет финальным. Ожидается, что сериал станет самым длинным в категории Netflix Original.

По сообщению новостной службы Deadline Hollywood, актерский состав включает обладательницу двух премий «Оскар», четырёх премий «Золотой глобус», двух премий BAFTA и премии «Эмми» Джейн Фонду, не менее именитую Лили Томлин, Мартина Шина, исполнившего главную роль в фильме «Апокалипсис сегодня», а также Джун Дайан Рафаэль, Бруклина Деккера, Барона Вона и Итана Эмбри.

В команду исполнительных продюсеров, наряду с Паулой Вайнштайн и Робби Толлин, войдут Марта Кауфман и Гордон Дж. Моррис.