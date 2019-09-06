Канны, Франция, , 17:07 — REGNUM Британская телекоммуникационная компания Sky объявила о своем намерении представить новый итальянский сериал «Демоны» на выставке MIPCOM 2019, которая пройдет в Каннах с 14 по 17 октября. Детективный триллер вращается вокруг правительственного заговора и множества финансовых манипуляций итальянских чиновников.

По сообщению американской новостной службы «Deadline Hollywood», на премьере будут присутствовать актеры, исполнившие главные роли в сериале. Среди них Патрик Дэмпси, известный зрителю по сериалу «Анатомия страсти», Алессандро Боргхи, ставший звездой криминальной драмы «Субура», а также Кассия Смутняк.

Сюжет картины основан на одноименном романе итальянского брокера Гуидо Мария Брера.