Москва, , 08:55 — REGNUM 5 сентября в московской Библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова состоялся памятный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения великого русского писателя Андрея Платонова. Об этом сообщает Литературная газета.

Первая часть встречи была посвящена биографии писателя. Участники обсудили основные этапы жизни Андрея Платонова, отдельно комментируя при этом самые сложные и неоднозначные ее эпизоды: Революцию, Гражданскую и Великую Отечественную войны. Биографическое повествование чередовалась с исполнением фортепианной музыки. Вторая часть встречи была отведена под художественное чтение платоновского рассказа «Возвращение».

Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Климентов, 1889 — 1951) — советский писатель, драматург, военный корреспондент и участник Великой Отечественной войны. К числу главных литературных трудов Платонова относятся повести «Котлован», «Ювенильное море», роман «Чевенгур».