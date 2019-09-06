Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM С 5 по 8 сентября в Санкт-Петербурге на территории парка Новая Голландия проходит ежегодный книжный фестиваль «Ревизия». Об этом сообщает официальный сайт парка Новая Голландия.

В программу фестиваля включены разнообразные мероприятия: концерт группы «Интурист» во дворе «Бутылки», показ документальных фильмов «Сорокин-трип» и «Бессмертие для всех: кинотрилогия о русском космизме», публичные лекции с участием антрополога Юрия Слезкина, журналиста Юрия Сапрыкина, социолога Люка Болтански, философа Михаила Куртова и многих других. На протяжении всех четырех дней в здании «Бутылка» посетителей ждет книжная ярмарка, на которой будут представлены свежие издания интеллектуальной и детской литературы.

Санкт-Петербургский книжный фестиваль «Ревизия» проходит на территории парка Новая Голландия с 2018 года. Помимо презентации новинок интеллектуальной литературы в традиционное содержание фестиваля входят премьерные показы авторских фильмов, а также его посещением знаковыми западными интеллектуалами. В 2018 году в программу фестиваля вошла премьера фильма «Go. Go. Go» режиссера Александра Сокурова, а в качестве специального гостя его посетил итальянский философ Паоло Вирно.