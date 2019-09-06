Париж, , 08:45 — REGNUM Жюри Гонкуровской премии, возглавляемое Бернаром Пиво озвучило первую часть финального конкурсного списка, в которую вошли 15 современных романов, написанных на французском языке. Об этом сообщает Le Figaro.

Большинство из выбранных романов были изданы парижским издательством Gallimard. Из 15 авторов лишь двое являются новичками премии и никогда прежде на нее не номинировались — это Анн Поли и Абель Квентин. Список финалистов выглядит следующим образом: Сантьяго Амигорено, Натхача Аппана, Доминик Барбери, Жан-Люк Коаталем, Луи-Филипп Далембер, Жан-Поль Дюбуа, Элен Гауди, Леонора Миано, Юбер Мингарелли, Альбин Мишель, Анн Поли, Абель Квентин, Оливье Ролин, Себастьян Спитцер, Карин Тюиль.

Гонкуровская премия — самая авторитетная литературная премия Франции, присуждаемая за франкоязычный роман, опубликованный в течение последнего года. Размер премии (1 евро) носит исключительно символический характер. В то же время престижность Гонкуровской премии гарантирует победителю высокие продажи, а его имя автоматически выдвигается в первые ряды в первые ряды современной французской словесности. В прошлом обладателями Гонкуровской премии становились Марсель Пруст, Симона де Бовуар, Мишель Уэльбек и другие знаковые французские писатели.