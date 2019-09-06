Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж (настоящее имя Оника Таня Мараж) объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом 5 сентября она написала в публикации на своей Twitter-странице.

В первой части текста певица пояснила: она решила «уйти на пенсию» из-за того, что хочет иметь семью. Стоит отметить, что до части обращения к поклонникам она написала: «Я знаю, что вы, ребята, счастливы сейчас» — это заставило фанатов гадать, к кому были обращены слова Минаж. Некоторые предположили, что певица обращалась к своим недоброжелателям.

Издание отмечает, что у Ники Минаж «был тяжелый год», например, в апреле 2019 года исполнительница рассталась со своими давними менеджерами. Пока что корреспондентам не удалось получить у певицы комментарии по поводу публикации.

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Ники Минаж — певица, рэпер и актриса. Она выпустила свой первый сборник песен в 2007 году. Уже в 2008 году она получила премию UMA в номинации «Артист года».

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