Лондон, , 07:13 — REGNUM Российский полнометражный сериал «Маша и Медведь» начнут показывать в кинотеатрах Великобритании и Ирландии с 20 сентября 2019 года. Об этом 6 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Animaccord Group.

Анимационное шоу в формате полнометражного релиза будет показывать британская сеть Vue Entertainment в течение четырех недель. В 89 кинотеатрах зрители смогут увидеть как уже вышедшие эпизоды, так и новые, являющиеся частью третьего сезона сериала. Ожидается, что доход дистрибьютора от общей кассы проката составит от 5 до 25%.

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Производством сериала «Маша и Медведь» занимается студия «Анимаккорд», первая серия анимационного шоу впервые была показана на канале «Россия-1» 7 января 2009 года.

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