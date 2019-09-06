Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В Свердловской области 50 лучших школьников из городов и посёлков региона получили губернаторские премии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Размер выплаты каждому учащемуся составляет 30 тыс. рублей. Церемонию награждения провёл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также были отмечены педагоги — им вручили благодарственные письма.

Отметим, что в Свердловской области традиция награждать лучших школьников появилась в 1997 году. За прошедшее время более 900 учащихся региона стали лауреатами губернаторской премии.