Советский и российский музыкант, участник популярных вокально-инструментальных ансамблей Юрий Петерсон скончался в результате онкологического заболевания. Об этом сообщила супруга артиста Татьяна Путра.

Больничная палата (cc) SilasCamargo

Москва, , 23:50 — REGNUM «У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его свалило», — рассказала она агентству «Москва».

Супруга певца также сообщила, что прощание с ним состоится в понедельник, 9 сентября, в морге больницы №64. В тот же день состоится гражданская панихида в крематории Хованского кладбища.

Как передавало ИА REGNUM, участник советских ВИА «Самоцветы», «Весёлые ребята» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался 5 сентября на 72-м году жизни. Петерсон был первым исполнителем таких популярных песен, как «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Не повторяется такое никогда».

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