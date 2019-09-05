Москва, , 23:10 — REGNUM Советский и российский певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС экс-солистка ВИА «Веселые ребята» Светлана Резанова.

Юрий Петерсон (справа)

По её словам, музыкант скончался 5 сентября после продолжительной болезни.

Юрий Петерсон был участником таких музыкальных коллективов, как «Самоцветы», «Весёлые ребята» и «Пламя». Именно он был первым исполнителем популярных песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идёт солдат по городу», «Не повторяется такое никогда».

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позднее.