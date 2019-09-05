Ашхабад, , 20:38 — REGNUM Власти Туркмении придают большое значение вопросу развития творческих способностей юных туркменистанцев, поскольку оно играет важную роль в деле обогащения духовных ценностей туркменского народа. Об этом говорится в приветственной речи президента Гурбангулы Бердымухамедова к участникам детского конкурса «Жемчужины независимости».

Глава государства отметил, что конкурс проходит в преддверии 28-й годовщины независимости Туркмении.

По словам Бердымухамедова, музыка и песни, посвященные любви к Туркмении, красоте ее природы, национальным традициям и истории являются основой национальной культуры туркменов.

«В прекрасных песнях, исполняемых юными представителями этого жанра искусства, звучит гордость за славные достижения. Ваши песни преисполняют наши сердца гордостью и радостью», — подчеркнул туркменский лидер.

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