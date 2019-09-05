Великий Новгород, , 17:20 — REGNUM Пять памятников деревянного зодчества отреставрированы в ходе первого этапа комплексной реставрации в музее «Витославлицы» под Великим Новгородом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области со ссылкой на данные инспекции государственной охраны культурного наследия региона.

Отреставрированы здание часовни из деревни Гарь Маловишерского района (памятник 1698 года постройки), гумно с ригой (начало XX века) из деревни Горбухино Пестовского района, кузница (начало XX века) из деревни Спас-Пископец Новгородского района, житница Громовой (конец XIX — начало XX вв.) из деревни Лямцино Пестовского района и житница Смирнова (начало XX века) из деревни Борихино Пестовского района.

Объекты после реставрации 4 сентября принимала комиссия, в которую входят представители заказчика работ — Фонда инвестиционных строительных проектов (Санкт-Петербург), Новгородского государственного объединённого музея-заповедника, Инспекции государственной охраны культурного наследия региона, а также лица, осуществлявшие авторский и технический надзор, научное руководств и представители подрядных организаций. Комиссия решила принять работы.

Всего в рамках комплексной реставрации «Музея народного деревянного зодчества «Витославлицы» будут отреставрированы 24 объекта культурного наследия. Работы начались в феврале 2017 года в рамках проекта Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». На реставрацию музейных объектов направлено около 1 млрд рублей.

Читайте также: Миллиард — в дерево: новгородские «Витославлицы» отреставрируют