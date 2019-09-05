Москва, , 16:00 — REGNUM На 68-м году ушел из жизни президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса союза кинематографистов России Юрий Бобров. Об этом 5 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу союза кинематографистов.

О причинах смерти продюсера не сообщается. Он занимал должность главы гильдии с 2008 года, представители союза кинематографистов сообщили журналистам, что Бобров был человеком крайне увлеченным своей профессией, которого коллеги уважали и считали незаменимым профессионалом.

Читайте также: В США умер автор хитов Дженнифер Лопес, Майкла Джексона и Destiny's Child

Юрий Бобров родился 22 апреля 1952 года во Владивостоке. Он работал над производством таких картин, как «Гусарская баллада или тайный лазутчик», «Бриг «Меркурий», «Виртуальный роман» и других. В 2010 году бобров получил премию «Блокбастер» за самую кассовую картину в прокате за рубежом («Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели»).

Читайте ранее в этом сюжете: В США скончался автор скульптуры «Разорванное кольцо» Константин Симун