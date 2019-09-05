Москва, , 15:43 — REGNUM Режиссер Андрей Звягинцев планирует снять в 2020 году новую картину. Об этом 5 сентября сообщил портал «Афиша».

Отмечается, что режиссер уже начал подготовку к съемкам. Представители компании-производителя сообщили журналистам, что в фильме будет показана история о состоятельном человеке среднего возраста, который, казалось бы, обладает всем, о чем можно мечтать.

Сам Звягинцев сказал, что он будет снимать фильм о том, что сегодня волнует всех и касается каждого, но о чем «не принято говорить». Съемки картины начнутся весной 2020 года, премьера запланирована на 2021 год.

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Зрители знают Андрея Звягинцева по фильмам «Нелюбовь» (2017), «Левиафан» (2014), «Возвращение» (2003), «Изгнание» (2007) и другим. В 2017 году его картина «Нелюбовь» получила приз жюри на Каннском кинофестивале.

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