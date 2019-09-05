Бостон, США, , 15:13 — REGNUM В США на 85-м году ушел из жизни скульптор-монументалист Константин Симун. Об этом 5 сентября на своей Twitter-странице сообщил музыкант Виктор Соболенко.

https://www.facebook.com/victorsobolenko/posts/2813957468633540

Симун известен как создатель мемориала «Разорваное кольцо», установленного на берегу Ладожского озера и входящего в Зёленый пояс Славы. Он также является создателем таких скульптур, как «Материнство», «Стакан», «Маршал Георгий Жуков», «Ленин», «Коллапс-2» и «Бродский приехал».

Константин Симун родился в 1934 году в Ленинграде, живопись он изучал в период с 1953 по 1957 годы в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Интересно отметить, что его исключили из учебного заведения с формулировкой «за формализм».

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Симун в 1958 году стал членом Союза художников СССР, в 1988 году переехал жить в Бостон (США). Являлся членом «Группы Одинадцати».

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