Рязань, , 14:48 — REGNUM В Рязанской области общественники встали на защиту села Константиново, где находится музей-заповедник русского поэта Сергея Есенина, и достопримечательного места «Есенинская Русь». Вокруг населённого пункта происходит массовая застройка, которая портит культурный ландшафт. Активисты просят Генпрокуратуру, Госдуму и Минкульт РФ защитить заповедную территорию, сообщили 5 сентября в пресс-службе Рязанского ОНФ.

По данным общественников, на территории ведётся незаконная застройка, бенефициары этого масштабного бизнеса нарушили земельное законодательство. При этом в 2016 году президент Владимир Путин поручил ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах села Константиново Рыбновского района для сохранения «Есенинской Руси». Однако Рязанский областной суд 23 мая 2019 года принял решение об отмене утверждённых границ зон охраны Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек. Эксперты ОНФ считают, что чьё-то лоббистское контрнаступление ставит под угрозу сам факт существования достопримечательного места. Общественники не могут получить точную информацию о количестве выданных разрешений на строительство коттеджей в «Есенинской Руси».

Активисты подготовят предложения по изменению существующего законодательства в части включения понятия «культурный ландшафт» и уточнения понятия «достопримечательное место». В Генеральную прокуратуру направят просьбу организовать проверку по отдельным фактам выдачи разрешений на строительство. Министерство культуры РФ общественники просят ускорить подготовку приказа по селу Константиново, который поможет однозначно определить требования к застройке.

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