Москва, , 14:37 — REGNUM Российский певец Дима Билан объяснил, почему он решил больше не участвовать в телешоу «Голос». Об этом 5 сентября сообщил портал «Телепрограмма».

Исполнитель, в течение пяти сезонов являвшийся членом жюри конкурса, заявил, что он устал от проекта, и сообщил, что ему «тяжело всё время быть честным» и он хочет отдохнуть. При этом Билан отметил, что он продолжает общаться с участниками «Голоса» и готов поддержать молодых исполнителей на своих страницах в соцсетях. Певец отметил, что сегодня очень много талантливых молодых людей.

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Ожидается, что восьмой сезон «Голоса» начнется осенью 2019 года. В июле 2019 года Дима Билан выложил в сеть клип на песню «Про белые розы», который представляет собой сборник отсылок к шоу-бизнесу периода 80-х — 2000-х годов.

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