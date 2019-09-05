Сиэтл, США, , 13:28 — REGNUM В предстоящем сериале компании Amazon «Властелин колец» одну из главных ролей исполнит актер Уилл Поултер («Мы — Миллеры», «Бегущий в лабиринте», «Чёрное зеркало: Брандашмыг»). Об этом 4 сентября сообщил портал Collider.

Зрители также знают его по фильмам таких режиссеров, как Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший») и Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури»). Издание отмечает, что Поултер сейчас получил одну из самых больших ролей в своей карьере. К сожалению, на сегодня нет информации о том, какого именно персонажа он сыграет в будущем масштабном шоу Amazon.

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Напомним, в новый сериал «Властелин колец» компания Amazon намерена инвестировать около $1 млрд. Стоит отметить, что это будет самый дорогой проект в истории телевидения.

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