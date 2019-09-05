Уфа, , 13:17 — REGNUM В Башкирии на поддержку талантливой молодежи учредили специальный гранд. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По сообщению чиновников, гранд в размере 50 млн рублей будет выдаваться талантливой молодежи, которая реализует свой творческий потенциал в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства.

Одной из целей проекта является подготовка молодых кадров, поддержка творческой молодежи, общественных организаций и добровольческих движений.

Финансирование будет осуществляться ежегодно, начиная с 2019 года.

Напомним, что денежные средства выделяются в рамках реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».