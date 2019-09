Колумбия, США, , 13:06 — REGNUM Автор и композитор Лашон Дэниелс скончался в США в возрасте 41 года. Об этом 4 сентября сообщила его официальная страница в Instagram.

Его публицист Джоджо Пада сообщил, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате автомобильной аварии, которая произошла в штате США Южная Каролина. Стоит отметить, что композитор умер еще 3 сентября 2019 года.

Лашон Дэниелс родился 28 декабря 1977 года. Он создавал хиты для таких звезд, как Бейонсе, Уитни Хьюстон, Дженнифер Лопес, Майкл Джексон, Леди Гага и других.

В 2001 году он получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая R&B песня» за композицию Say My Name коллектива Destiny's Child. В 2014 году ему удалось повторить успех в той же номинации.

