Оттава, , 11:44 — REGNUM Московский экспортный центр (МЭЦ) поддержит российских кинопроизводителей на фестивале в Торонто (Канада). Об том ИА REGNUM 5 сентября сообщила пресс-служба компании «Экспоконтент».

Отмечается, что «Экспоконтент» стала официальным оператором МЭЦ. В рамках фестиваля будет открыта деловая площадка TIFF Industry, на которой участники форума смогут вести переговоры. Кроме того, на ней пройдут презентации картин российского производства для международных покупателей и продюсеров.

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Напомним, Кинофестиваль в Торонто (2019 Toronto International Film Festival) начнет свою работу сегодня, 5 сентября 2018 года. Его двери будут открыты для гостей и участников до 15 сентября. Отличительной особенностью этого фестиваля является отсутствие профессионального жюри, победителей определяют зрители.

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