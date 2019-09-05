Владивосток, , 11:42 — REGNUM Объявлена программа 17-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», в котором принимают участие кинематографисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Фестиваль будет проходить с 13 по 19 сентября во Владивостоке, сообщает журнал «Искусство кино».

По сложившейся традиции фестиваль откроется показом двух картин — «Выше неба» Оксаны Карас и «Гангстер, Коп и Дьявол» корейского режиссера Ли Вон-Тхе. Кроме того, к столетию развития кинематографа в Республике Корея будет организована ретроспектива с показом фильмов, ставшими основными вехами в развитии корейского кинематографа.

Россию на фестивале представят работы Александра Золотухина — «Мальчик русский», Александра Лунгина — «Большая поэзия», и Александра Архипова — «Топливо». Председателем жюри стала режиссёр Анна Меликян, а президентом фестиваля актёр и режиссёр Константин Хабенский.