Москва, , 14:51 — REGNUM Кинокомпания Bazelevs, которую возглавляет известный российский режиссёр Тимур Бекмамбетов, станет куратором одной из двух лабораторий Театра на Таганке, задачей которой является поиск новых решений для синтеза кино и театрального искусства с использованием современных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора театра, Ирины Апексимовой.

По заявлению директора театра, проект лаборатории под названием «Метаморфозы Таганки» будет концентрироваться на поиске точек пересечения искусства и новых технологий, работая на стыке киноискусства, театра и новых форм в digital-сфере.

Напомним, что Тимур Бекмамбетов считается смелым экспериментатором в работе с формами digital, наиболее известными его проектами являются фильмы «Хардкор», полностью снятый на камеру go-pro, фильм «Взломать блогеров», действие которого разворачивается на рабочем столе персонального компьютера, а также первый в мире digital-сериал в социальной сети «1968».