Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Руководство американского потоковой платформы Netflix объявило о том, что премьера нового сериала «Рассвет» состоится в ходе фестиваля New York Comic Con 2019, который пройдет с 3 по 6 октября. Постапокалиптическая драма состоит из десяти серий и повествует о трудностях, с которыми могли бы столкнуться подростки после конца света.

По сообщению американской новостной службы Дэдлайн Голливуд, исполнительными продюсерами выступили Арон Эли Колейт и Брэд Пейтон. В актерский состав вошли Колин Форд, Софи Симнетт, Аливия Элин Линд и Остин Круте.

Это не первая подростковая драма от Netflix. Ранее потоковый сервис представил миру другие сериалы в подобном жанре, такие как «Общество» и «Сексуальное воспитание».