Вашингтон, , 11:50 — REGNUM На американском потоковом сервисе Hulu стартовал сериал «Ву-Танг: Американская сага». Картина рассказывает историю американской рэп группы Ву-Танг Клан и разворачивается в 1990-х годах в Нью-Йорке.

По сообщению американского журнала Голливудский репортер, в актерский состав вошли Эштон Сандерс, Джулиан Элайджа Мартинес, Сиддик Сандерсон, Марку Кэллендер, Шамик Мури Дэйв Ист.

Исполнительными продюсерами стали Райан О’Нан, Зак Шварци Крейг Зиск. Кроме того, в сериале особый упор сделан на музыкальную составляющую.