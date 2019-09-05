Вашингтон, , 15:43 — REGNUM В свете объявления о планах запуска потокового сервиса Disney+ в ноябре 2019 года, который может составить серьезную конкуренцию аналогичным платформам и переманить часть их аудитории, руководство американского потоковый сервис Netflix приняло решение о временном переводе большинства сериалов категории Netflix Original на еженедельный выпуск серий. Напомним, что до сих пор сериалы производства Netflix выходили в формате полного сезона в один день.

По сообщению американского новостного портала Скрин рент, наиболее популярные сериалы, такие как «Очень странные дела», всё же выйдут в прежнем формате.

Disney+ использует в качестве конкурентного преимущества сериалы по вселенным Marvel и Звездные войны.