Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети HBO объявило, что новый супергеройский сериал «Хранители» попадет на экраны телезрителей 20 октября. Изначально сообщение о дате премьеры появилось на официальном аккаунте проекта в социальной сети Twitter.

Хранители Цитата из сериала «Хранители» 2019. HBO

По сообщению новостной службы телевизионной сети HBO, в актерский состав вошли Джереми Айронс, известный публике по сериалу «Борджиа», Дон Джонсон, лауреат премий «Оскар», «Золотой Глобус» и трех премий «Эмми» Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луисс Госсет младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард и Френсис Фишер. Исполнительным продюсером выступил Дэймон Линделоф.

Ожидается, что в сериале будут затронуты темы разгула расизма и произвола силовых ведомств в США.