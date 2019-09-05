Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Американская компания A24 Films объявила о старте производства сериала в стиле фэнтези «Земноморье». Сюжет картины будет развиваться по мотивам серии романов американской писательницы Урсулы Ле Гуин.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнительным продюсером сериала станет Дженнифер Фокс, которая получила разрешение на экранизацию фентези серии от самой писательницы незадолго до ее кончины в январе 2018 года.

Вселенная «Земноморья» развернулась на страницах пяти романов и восьми коротких рассказов, первый из которых был опубликован в 1968 году и носил название «Волшебник Земноморья».