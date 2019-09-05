Москва, , 11:53 — REGNUM 4 сентября стартовал прием авторских текстов на VII Международный конкурс на лучшее художественное произведение для подростков имени Сергея Михалкова. Об этом сообщает Литературная газета.

Конкурс проводится с 2008 года один раз в два года при поддержке Российского фонда культуры и Совета по детской книге России. В текущем году победителя ждет денежный приз в размере 100 000 рублей, а также публикация книги в издательстве «Детская литература».

За годы существования литературная премия Сергея Михалкова помогла найти своего читателя множеству современных российских авторов, таких как Ирина Дегтярева, Михаил Логинов, Инна Манахова, Ирина Богатырева и многие другие