Москва, , 11:57 — REGNUM 5 сентября в московской библиотеке № 166 состоится встреча читателей с писателем-фантастом Майком Гелпирном, а также другими писателями жанра фэнтези, принимавшими участие в литературных проектах Гелпирна. Об этом сообщает портал Библиотеки Москвы.

Встреча организована в рамках просветительского проекта «Встречи с писателями», инициатором которого выступают Департамент культуры г. Москвы и Московская городская организация Союза писателей России.

Майк Гелприн — широко известный российский фантаст, руководитель литературных проектов «Зеркало» и «Аква». На встрече с московскими читателями Гелпирн расскажет о своем новом проекте «Зеркальная волна». В основу написания данного текста был положен механизм обратной связи автора с читателями. Поклонники фэнтезийного жанра смогут в непринужденной атмосфере задать автору интересующие вопросы и узнать о его дальнейших творческих планах.